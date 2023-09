Visite guidée expositions sport – Site Le Corbusier Site Le Corbusier Firminy Catégories d’Évènement: Firminy

Loire Visite guidée expositions sport – Site Le Corbusier Site Le Corbusier Firminy, 15 octobre 2023, Firminy. Visite guidée expositions sport – Site Le Corbusier Dimanche 15 octobre, 15h00 Site Le Corbusier Inscription recommandée. Quelle place pour le sport dans la ville ? Répondez à la question en parcourant avec un guide les deux expositions temporaires du Site Le Corbusier, de la Maison de la Culture à l’église Saint-Pierre.

Retrouvez toutes nos visites guidées gratuites sur les fiches événements du Site Le Corbusier. Site Le Corbusier Boulevard périphérique du stade, 42700 Firminy Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 77 61 08 72 https://sitelecorbusier.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 61 08 72 »}] 4 parkings gratuits à proximité. Range vélos (5 places) à disposition. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T15:00:00+02:00 – 2023-10-15T16:30:00+02:00

