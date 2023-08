Visite de chantier : l’école maternelle des Noyers Site Le Corbusier Firminy, 15 octobre 2023, Firminy.

Au coeur du quartier de Firminy-Vert, l’ancienne école maternelle des Noyers devient en 2023 un pôle Petite enfance, regroupant une crèche et un jardin d’enfants.

En compagnie d’une médiatrice du Site Le Corbusier et de l’agence let’s GO Architectes chargée du projet, découvrez l’histoire de cet édifice, oeuvre de Marcel Roux à la fin des années 1950, et les enjeux de sa transformation.

Site Le Corbusier Boulevard périphérique du stade, 42700 Firminy Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 77 61 08 72 https://sitelecorbusier.com/ 4 parkings gratuits à proximité. Range vélos (5 places) à disposition.

