Visite guidée « Les édifices sportifs de Firminy-Vert » Site Le Corbusier Firminy, 14 octobre 2023, Firminy.

Visite guidée « Les édifices sportifs de Firminy-Vert » Samedi 14 octobre, 15h30 Site Le Corbusier Inscription recommandée

Firminy-Vert concentre des bâtiments sportifs emblématiques de l’architecture du XXe siècle : le Stade Le Corbusier, reconnu parmi les 10 plus beaux stades de France en 2022 et seul stade en France classé Monument historique, et la Piscine municipale réalisée par André Wogenscky.

A l’occasion des expositions « ça bouge en ville ! » à l’église Saint-Pierre et « sports, portraits d’une ville » à la Maison de la Culture, découvrez ces éditfices exceptionnels.

Visite guidée des expositions dimanche à 15h (voir fiche correspondante).

Découvrez tous les événements du SIte Le Corbusier sur les différentes fiches événements.

Site Le Corbusier Boulevard périphérique du stade, 42700 Firminy Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 77 61 08 72 https://sitelecorbusier.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 0477610872 »}] 4 parkings gratuits à proximité. Range vélos (5 places) à disposition.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T15:30:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

2023-10-14T15:30:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

Magali Stora