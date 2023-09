Exposition « ça bouge en ville ! sport et architecture pour demain » Site Le Corbusier Firminy Catégories d’Évènement: Firminy

Loire Exposition « ça bouge en ville ! sport et architecture pour demain » Site Le Corbusier Firminy, 13 octobre 2023, Firminy. Exposition « ça bouge en ville ! sport et architecture pour demain » 13 – 15 octobre Site Le Corbusier Entrée libre En écho au label « Terre de Jeux 2024 » porté par la Ville de Firminy, le Site Le Corbusier propose une exposition autour du sport, sa place et son rôle dans la ville de demain.

Cette exposition, qui met le public en mouvement, fait écho aux événement du territoire que sont la Coupe du Monde de Rugby et les Jeux Olympiques Paris 2024.

Dans les parties basses de l’église Saint-Pierre, venez expérimenter les dispositifs scénographiques imaginés par l’agence d’architectes DREAM et vous questionner sur le futur du sport et de ses espaces.

Visite guidée de l’exposition dimanche à 15h. Retrouvez toutes les visites guidées gratuites sur les fiches événements du Site Le Corbusier. Site Le Corbusier Boulevard périphérique du stade, 42700 Firminy Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 77 61 08 72 https://sitelecorbusier.com/ 4 parkings gratuits à proximité. Range vélos (5 places) à disposition. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T10:00:00+02:00 – 2023-10-13T12:30:00+02:00

