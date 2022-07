Exposition « La Paix et ses symboles » Site Le Corbusier, 17 septembre 2022, Firminy.

Exposition « La Paix et ses symboles » 17 et 18 septembre Site Le Corbusier

Entrée libre et sans inscription.

Dans la nef de l’église dessinée par Le Corbusier, exposition d’affiches et de dessins autour des symboles de la Paix. Proposé par l’Association Le Corbusier pour l’église de Firminy-Vert.

Site Le Corbusier Boulevard périphérique du stade, 42700 Firminy, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Sortie n°32 par la N88.

04 77 61 08 72 http://www.sitelecorbusier.com

Depuis l’Antiquité, la guerre a périodiquement frappé l’humanité, et les nations se sont dotées d‘armements de plus en plus sophistiqués et de stratégies de plus en plus efficaces et meurtrières. L’actualité de ces derniers mois, en particulier en Ukraine, nous en donne des exemples éloquents.

Parallèlement, des voix s’élèvent pour réclamer la fin de la guerre et définir les conditions qui permettraient d’établir durablement la paix dans le monde. Mais avec quels moyens ? Comment peser sur les consciences et sur les États ?

L’exposition réalisée par Guillaume Dozy et proposée par l’Association Le Corbusier pour l’église de Firminy-Vert montre comment, au fil du temps, à travers des traditions iconographiques et des questionnements politiques multiples et parfois contradictoires, l’image a su incarner le symbole de la paix.

Dimanche à 10h30 : Messe du Patrimoine sur le thème de la paix (ouvert à tous-tes).



