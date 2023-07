Murder Party : « qui a tué Jessica Mahlone? » Site Le conquil Saint-Léon-sur-Vézère, 16 août 2023, Saint-Léon-sur-Vézère.

Saint-Léon-sur-Vézère,Dordogne

Venez résoudre une enquête au cœur d’un site exceptionnel de la vallée Vézère !

Un jeu de plus de 2 heures pleins de surprises et de rebondissements ! Sur inscriptions.

2023-08-16 fin : 2023-08-16 . EUR.

Site Le conquil

Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and solve an investigation in the heart of an exceptional site in the Vézère Valley!

A game lasting over 2 hours, full of surprises and twists! Registration required

¡Venga a resolver una investigación en el corazón de un paraje excepcional del valle del Vézère!

Un juego de más de 2 horas lleno de sorpresas y giros Inscripción obligatoria

Lösen Sie einen Fall inmitten einer außergewöhnlichen Sehenswürdigkeit im Vézère-Tal!

Ein mehr als zweistündiges Spiel voller Überraschungen und Wendungen! Auf Anmeldungen

