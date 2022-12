Concours de nouvelles et publication dans la revue La Nouve Site Internet lanouve.e-monsite.com Saint-Nicolas-d'Aliermont Catégories d’évènement: Saint-Nicolas-d'Aliermont

Concours de nouvelles et publication dans la revue La Nouve Lundi 27 mars 2023, 07h30 Site Internet lanouve.e-monsite.com Dis-moi Dix mots

0674153591 http://lanouve.e-monsite.com Siège social de l’association Dis-moi le temps La Piterne vous invite à prendre un des dix mots en titre de nouvelle et le développer dans une histoire au style libre : aventure, conte, fantasy, polar, romance, science-fiction, thriller, etc. Publication Vous avez jusqu’au 26 février 2023 (à minuit pétant) pour adresser votre texte de 10.000 à 15.000 caractères, espaces et titre compris, présenté en format traitement de textes (.odt, .doc ou .docx) sans mise en page particulière.

Le jury choisira un récit par mot, soit dix au-total ; ils seront publiés dans la revue numérique et gratuite diffusée le lundi 27 mars 2023.

