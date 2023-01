Exposition Dis-moi Dix Mots à tous les temps. Site internet Arts en Fenouilèdes Caudiès de Fenouillèdes Caudiès-de-Fenouillèdes Catégories d’Évènement: Caudiès-de-Fenouillèdes

Pyrénées-Orientales

Exposition Dis-moi Dix Mots à tous les temps. Site internet Arts en Fenouilèdes Caudiès de Fenouillèdes, 16 mars 2023, Caudiès-de-Fenouillèdes. Exposition Dis-moi Dix Mots à tous les temps. 17 – 26 mars Site internet Arts en Fenouilèdes Caudiès de Fenouillèdes Dis-moi Dix mots Site internet Arts en Fenouilèdes Caudiès de Fenouillèdes Caudiès Fenouillèdes Caudiès-de-Fenouillèdes 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie

https://arts-en-fenouilledes-1.jimdosite.com/ Créez à tous les temps! Les Artistes, les habitants du Fenouilèdes, les sympathisants de l’association, adhérents ou non d’ Arts en Fenouillèdes sont invités à créer autour des Dix mots sélectionnés. Tous les supports sont autorisés. Les créations dont les photographies sont à adresser courant février, seront exposées sur le site pour la Semaine de la Langue Française et de la Francophonie. Le lieu de l’exposition à Caudiès sera précisé ultérieurement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T00:00:00+01:00

2023-03-26T23:59:00+02:00 Mireille Boix (licence libre)

Détails Catégories d’Évènement: Caudiès-de-Fenouillèdes, Pyrénées-Orientales Autres Lieu Site internet Arts en Fenouilèdes Caudiès de Fenouillèdes Adresse Caudiès Fenouillèdes Ville Caudiès-de-Fenouillèdes Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Site internet Arts en Fenouilèdes Caudiès de Fenouillèdes Caudiès-de-Fenouillèdes Departement Pyrénées-Orientales

Site internet Arts en Fenouilèdes Caudiès de Fenouillèdes Caudiès-de-Fenouillèdes Pyrénées-Orientales https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caudies-de-fenouilledes/

Exposition Dis-moi Dix Mots à tous les temps. Site internet Arts en Fenouilèdes Caudiès de Fenouillèdes 2023-03-16 was last modified: by Exposition Dis-moi Dix Mots à tous les temps. Site internet Arts en Fenouilèdes Caudiès de Fenouillèdes Site internet Arts en Fenouilèdes Caudiès de Fenouillèdes 16 mars 2023 Caudiès-de-Fenouillèdes Site internet Arts en Fenouilèdes Caudiès de Fenouillèdes Caudiès-de-Fenouillèdes

Caudiès-de-Fenouillèdes Pyrénées-Orientales