Escape game – Les Écoles Normales Nationales d'Apprentissage Site INSPÉ de Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq, 16 septembre 2023

Escape game – Les Écoles Normales Nationales d’Apprentissage Samedi 16 septembre, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30, 12h00, 12h30, 13h00, 13h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00 Site INSPÉ de Villeneuve d’Ascq Entre 2 et 4 joueurs par session.

L’INSPÉ Lille HdF fête les 50 ans de son site de formation de Villeneuve d’Ascq !

La formation des professeurs des lycées d’enseignement professionnel a marqué Villeneuve d’Ascq.

Vous vous promenez dans les locaux de l’ENNA (École Normale Nationale d’Apprentissage) et avez l’occasion de vivre et comprendre comment ces futurs professeurs vivaient leur formation avant la transformation des lieux en Institut Universitaire de la Formation des Maîtres.

Vous aurez vingt minutes pour découvrir les formations générales et professionnelles, le rythme de vie, les cours et les différentes matières enseignées, mais surtout réussir le concours !

L’INSPÉ en quelques mots : Aujourd’hui, l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation de l’académie de Lille – Hauts-de-France (INSPÉ Lille HdF), composante de l’Université de Lille, prépare aux métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (de la maternelle au lycée).

Site INSPÉ de Villeneuve d'Ascq 365 bis rue Jules Guesde 59650 Villeneuve d'Ascq

Archives de l’Université de Lille – INSPÉ Lille HdF