Former les enseignants : quelle histoire ! : visite de l’exposition, du Minilab et de la bibliothèque universitaire. Site INSPÉ de Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Former les enseignants : quelle histoire ! : visite de l’exposition, du Minilab et de la bibliothèque universitaire. Site INSPÉ de Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq, 16 septembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Former les enseignants : quelle histoire ! : visite de l’exposition, du Minilab et de la bibliothèque universitaire. Samedi 16 septembre, 10h00 Site INSPÉ de Villeneuve d’Ascq Entrée libre Au travers de 10 panneaux, (re)découvrez l’histoire de la formation des enseignants dans le Nord et le Pas-de-Calais, de 1834 à aujourd’hui !

Le site INSPÉ de Villeneuve d’Ascq vous ouvre ses portes de 10h à 17h : l’occasion de découvrir le fonds patrimonial de la bibliothèque de l’institut et le Minilab, notre fablab à visée pédagogique. Site INSPÉ de Villeneuve d’Ascq 365 bis rue Jules Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Flers Bourg Nord 03 20 79 86 00 http://www.inspe-lille-hdf.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 INSPÉ Lille HdF – Université de Lille Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Site INSPÉ de Villeneuve d'Ascq Adresse 365 bis rue Jules Guesde 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Age min 5 Age max 99 Lieu Ville Site INSPÉ de Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Site INSPÉ de Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/