VIDE-GRENIER Site Hortifibre, 25 juin 2023, Saulcy-sur-Meurthe.

Saulcy-sur-Meurthe,Vosges

Tarif exposant : 10 euros les 5 mètres, véhicule derrière le stand.

Buvette et restauration sur place.. Tout public

Dimanche 2023-06-25 à 07:00:00 ; fin : 2023-06-25 18:00:00. 0 EUR.

Site Hortifibre rue des Déportés

Saulcy-sur-Meurthe 88580 Vosges Grand Est



Exhibitor price : 10 euros for 5 meters, vehicle behind the stand.

Refreshments and food on the spot.

Precio para expositores: 10 euros por 5 metros, vehículo detrás del stand.

Refrescos y comida in situ.

Ausstellertarif: 10 Euro pro 5 Meter, Fahrzeug hinter dem Stand.

Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-05-23 par OT SAINT DIE DES VOSGES