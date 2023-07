Visite du site historique des grottes de St Christophe et concert celtique Site historique des grottes de Saint-Christophe Saint-Christophe Catégories d’Évènement: Saint-Christophe

Savoie Visite du site historique des grottes de St Christophe et concert celtique Site historique des grottes de Saint-Christophe Saint-Christophe, 16 septembre 2023, Saint-Christophe. Visite du site historique des grottes de St Christophe et concert celtique Samedi 16 septembre, 18h00, 19h00 Site historique des grottes de Saint-Christophe Adulte 10.50 €, enfant 6.50 €, sur réservation Parcourez les méandres interminables de la grotte supérieure et faites vous conter l’histoire de sa formation tout en découvrant ses trésors… Continuez l’aventure en cheminant le défilé aménagé par les Hommes au fil des siècles. La deuxième grotte quant à elle, vous accueillera pour un concert aux notes celtiques. Site historique des grottes de Saint-Christophe 3796, route de Chambéry, 73360 Saint-Christophe-la-Grotte, Auvergne- Rhône-Alpes Saint-Christophe 73360 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 65 75 08 http://www.grottes-saint-christophe.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 79 65 75 08 »}, {« type »: « email », « value »: « info@grottes-saint-christophe.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-16T19:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:30:00+02:00 Grottes de St Christophe Détails Catégories d’Évènement: Saint-Christophe, Savoie Autres Lieu Site historique des grottes de Saint-Christophe Adresse 3796, route de Chambéry, 73360 Saint-Christophe-la-Grotte, Auvergne- Rhône-Alpes Ville Saint-Christophe Departement Savoie Lieu Ville Site historique des grottes de Saint-Christophe Saint-Christophe

Site historique des grottes de Saint-Christophe Saint-Christophe Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-christophe/