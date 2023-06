Visite guidée des grottes de Saint-Christophe Site historique des grottes de Saint-Christophe Saint-Christophe, 16 septembre 2023, Saint-Christophe.

Visite guidée des grottes de Saint-Christophe 16 et 17 septembre Site historique des grottes de Saint-Christophe Pour les JEP, tarifs préférentiels : Adulte (+14ans) 6€ – Enfant (5-14ans) 4€ (aucune réduction cumulable sur ces tarifs pour ce week-end) – Gratuité pour les – de 5 ans. Prévoir une veste et des chaussures confortables (type basket).

Visite guidée des grottes de Saint-Christophe :

Au coeur de la Vallée de Chartreuse, sur les terres savoyardes, frontières du Dauphiné, se cache le site historique des Grottes de Saint-Christophe, condensé de patrimoine culturel et naturel, passage ancestral de l’eau et des hommes.

La visite guidée comprend deux grottes différentes l’une de l’autre, un défilé aménagé par les hommes au fil des siècles et le monument Charles Emmanuel II (classé historique).

> Prévoir une veste (9°C dans la 1ère grotte) et des chaussures de marche.

> Pas de réservation (sauf pour les groupes de + de 10 personnes).

> Visite non accessible aux pousettes et aux fauteuils roulants.

> Environ 1km200 de marche sur un parcours intérieur/extérieur avec des escaliers.

> Porte-bébé obligatoire.

> Chiens acceptés en laisse.

> Nombre de places limités au P1, P2 à 20 min de marche du départ de visite (+d’infos : Accès au site )

A l’occasion des Journées du Patrimoine :

Tarifs préférentiels non cumulable avec une réduction.

+ d’infos :

04 79 65 75 08 ou info@grottes-saint-christophe.com

www.grottes-saint-christophe.com

Site historique des grottes de Saint-Christophe 3796, route de Chambéry, 73360 Saint-Christophe-la-Grotte, Auvergne- Rhône-Alpes Saint-Christophe 73360 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 65 75 08 http://www.grottes-saint-christophe.com [{« link »: « https://grottes-saint-christophe.com/preparer-sa-visite/ »}, {« link »: « mailto:info@grottes-saint-christophe.com »}, {« link »: « http://www.grottes-saint-christophe.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

@SCALPFOTO