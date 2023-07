Découvrez les travaux de restauration de ce site historique Site historique des Choisinets Saint-Flour-de-Mercoire, 17 septembre 2023, Saint-Flour-de-Mercoire.

Découvrez les travaux de restauration de ce site historique Dimanche 17 septembre, 10h00 Site historique des Choisinets Gratuit. Entrée libre.

Pour les Journées européennes du patrimoine, profitez de l’ouverture exceptionnelle du site des Choisinets.

Le matin, Pierre Condre architecte maitre d’œuvre du projet, présentera l’avancement des travaux.

L’après-midi, la présentation du travail en cours sur les murs de l’église sera présenté par Franck Fabre, tailleur de pierres labellisé Entreprise du Patrimoine vivant.

Une exposition d’un élément de vitrail de la façade vous sera aussi proposée : « la Charité »

Profitez également d’un pique-nique campagnard tiré du sac et d’une buvette.

Site historique des Choisinets Le bourg, 48300 Saint-Flour de Mercoire Saint-Flour-de-Mercoire 48300 Lozère Occitanie 06 50 53 47 69 https://choisinait.fr/ http://www.facebook.com/lechoisinait Le site historique des Choisinets est un ensemble imposant et atypique, en ruines, niché au fond d’une petite vallée en margeride au nord-est de la Lozère près du village de Saint-Flour de Mercoire. Il est composé de deux anciennes tours d’un château des XIIe et XIIIe siècle et d’un ancien orphelinat et d’une ancienne église du XIXe. Le site est en cours de sécurisation et les premiers travaux de restauration ont débuté fin 2021 sur l’église grâce à la mission de Stéphane Bern qui a désigné ce lieu comme site de maillage pour l’année 2020 pour le département de la Lozère. L’association propriétaire à pour but de sauvegarder ce patrimoine rural pour le rendre accessible au plus grand nombre : construction d’un amphithéâtre de verdure, lieu de promenade et de manifestations culturelles dans un premier temps. Vous pouvez accéder au lieu en voiture, vélo ou à pied, en passant par le village de Saint-Flour de Mercoire 48300 ( 2 kms ) ou par Langogne 48300.(5 kms).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Vincent JARROUX