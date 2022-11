Conférence « Petit Pierre, garçon vacher Césarisé » Site Henriet-Rouard Montargis Catégorie d’évènement: Montargis

Conférence « Petit Pierre, garçon vacher Césarisé » Site Henriet-Rouard, 2 décembre 2022, Montargis. Conférence « Petit Pierre, garçon vacher Césarisé » Vendredi 2 décembre, 13h30 Site Henriet-Rouard L’Université du Temps libre vous propose de découvrir une conférence, animée par Jean-François RAFFESTIN, sur Pierre Avezar dit Petit Pierre. Site Henriet-Rouard 6 Rue Henriet-Rouard, Montargis Montargis Pierre Avezar, dit Petit Pierre, a fait montre de capacités d’observation des choses autour de lui, de débrouillardise pour récupérer toutes sortes d’objets inutilisés ou détériorés, et du temps libre que lui offrait sa solitude et son métier de garçon vacher.

Toute sa vie, il se retrouvera isolé du fait de son handicap, et deviendra un vrai créateur, un artiste de ce qu’on appelle l’art brut. Il a construit des choses tellement surprenantes que sa renommée est devenue mondiale: pièces de théâtre représentant sa vie au Mexique, au Canada, en Australie, en Chine…, articles le décrivant par le International Herald Tribune et le New-York Times, émissions de radio, livres, vidéos…, une de ses créations vendue 36 000 € par une galerie parisienne !

