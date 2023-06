Journée de la ressource Site Groussard La Crèche, 24 juin 2023, La Crèche.

La Crèche,Deux-Sèvres

L’association Voisin Voisine de La Crèche organise une « journée de la ressource » le samedi 24 juin de 10h à 18h sur le site Groussard à La Crèche.

Rassemblant des acteurs locaux impliqués dans la gestion durable des ressources, cette journée festive et ludique mettra en avant les déchets et à quel point ils peuvent être une ressource, grâce à des animations et ateliers autour de la récup’, du gaspillage alimentaire et du « do it yourself ».

Inscriptions aux ateliers « fresque des déchets » et « boisson fraîche » (places limitées)

https://framaforms.org/inscriptions-atelier-journee-de-la-ressource-1682461900.

Site Groussard

La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Voisin Voisine association in La Crèche is organizing a « resource day » on Saturday June 24 from 10am to 6pm on the Groussard site in La Crèche.

Bringing together local players involved in sustainable resource management, this fun-filled day will highlight waste and how it can be a resource, with activities and workshops on recycling, food waste and « do it yourself ».

Registration for « waste fresco » and « cold drink » workshops (places limited)

https://framaforms.org/inscriptions-atelier-journee-de-la-ressource-1682461900

La asociación Voisin Voisine de La Crèche organiza una « Jornada de los recursos » el sábado 24 de junio, de 10.00 a 18.00 horas, en el emplazamiento Groussard de La Crèche.

Esta jornada festiva y lúdica, que reunirá a los agentes locales implicados en la gestión sostenible de los recursos, pondrá de relieve los residuos y hasta qué punto pueden ser un recurso, con actos y talleres sobre reciclaje, residuos alimentarios y « hazlo tú mismo ».

Inscripción para los talleres « residuos al fresco » y « bebida fría » (plazas limitadas)

https://framaforms.org/inscriptions-atelier-journee-de-la-ressource-1682461900

Der Verein Voisin Voisine de La Crèche organisiert am Samstag, den 24. Juni von 10 bis 18 Uhr auf dem Gelände Groussard in La Crèche einen « Tag der Ressourcen ».

Dieser festliche und spielerische Tag, an dem lokale Akteure, die sich für ein nachhaltiges Ressourcenmanagement einsetzen, zusammenkommen, wird mithilfe von Animationen und Workshops zu den Themen Wiederverwertung, Lebensmittelverschwendung und Do it yourself » den Abfall in den Vordergrund rücken und aufzeigen, dass er eine Ressource sein kann.

Anmeldung für die Workshops « Abfallfresken » und « Erfrischungsgetränke » (begrenzte Teilnehmerzahl)

https://framaforms.org/inscriptions-atelier-journee-de-la-ressource-1682461900

