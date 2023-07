Visite guidée de la villa gallo-romaine du Thovey Site gallo-romain du Thovey Faverges-Seythenex, 17 septembre 2023, Faverges-Seythenex.

Visite guidée de la villa gallo-romaine du Thovey Dimanche 17 septembre, 14h00 Site gallo-romain du Thovey Entrée libre. Visites guidées à 14h30 et 15h30. Accessibilité PMR partielle.

Le site gallo-romain du Thovey est une importante villa suburbaine d’un hectare située à l’écart du vicus de Casuaria.

Il se compose d’une cour rectangulaire (60x40m) entourée d’un portique et flanquée au nord et au sud de deux ailes de bâtiments.

Seule l’aile nord est aujourd’hui visible et a fait l’objet de fouilles programmées entre 1981 et 1999 auxquelles ont participé des locaux, des piémontais et des américains.

La partie ouest correspond à des thermes de grandes dimensions, la partie est à l’habitat. Elles sont séparées par un passage fermé du côté cour par une porte cochère.

Construit vers 50, le site a été incendié vers 270.

Le matériel découvert est exposé au Musée Archéologique de Viuz-Faverges.

Les Guides du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc vous proposent de remonter le temps en présentant la vie et l’organisation de cette villa classée Monument Historique.

Ils vous sensibiliseront aussi à la nécessité de sa préservation.

