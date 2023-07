Journée découverte des trésors antiques et de la vie des gallo-romains dans le théâtre antique Site gallo-romain de Vieux Poitiers Naintré Catégories d’Évènement: Naintré

Vienne Journée découverte des trésors antiques et de la vie des gallo-romains dans le théâtre antique Site gallo-romain de Vieux Poitiers Naintré, 17 septembre 2023, Naintré. Journée découverte des trésors antiques et de la vie des gallo-romains dans le théâtre antique Dimanche 17 septembre, 14h00 Site gallo-romain de Vieux Poitiers Gratuit. Entrée libre. Balade découverte dans le théâtre antique avec présentation de son histoire et ses richesses, y compris des photos aériennes, des objets archéologiques et des moulages. L’exposition temporaire offre un aperçu sur la vie des gallo-romains, en mettant en avant leur artisanat, leur religion et leurs fêtes. Site gallo-romain de Vieux Poitiers 86530 Naintré Naintré 86530 les berthons Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 81 06 24 02 http://vieux-poitiers.free.fr Le théâtre gallo-romain de Vieux Poitiers date du Ier siècle. Parking proche. Accueil toute l’année de groupes et de scolaires sur réservation d’octobre à mars. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

