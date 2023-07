Visite guidée du site gallo-romain de l’Ecartelot Site gallo-romain de l’Ecartelot Arcenant Catégories d’Évènement: Arcenant

Côte-d'Or Visite guidée du site gallo-romain de l’Ecartelot Site gallo-romain de l’Ecartelot Arcenant, 16 septembre 2023, Arcenant. Visite guidée du site gallo-romain de l’Ecartelot 16 et 17 septembre Site gallo-romain de l’Ecartelot Entrée libre À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’association culturelle et archéologique des Hautes-Côtes de Nuits vous propose des visites guidées en continu du site gallo-romain de l’Ecartelot. Site gallo-romain de l’Ecartelot Site gallo-romain de l’Ecartelot 21700 Arcenant Arcenant 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 06 32 12 92 59 https://acahn-bourgogne.jimdo.com Site en milieu forestier à 8 km d’Arcenant par la route, 3 km par sentier patrimoine, et 400 m à pied du parking sur la D18 par sentier balisé. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 © ACAHN

