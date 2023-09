Cet évènement est passé Visite guidée Site gallo-romain de Grisset Fréteval Catégories d’Évènement: Fréteval

Visite guidée Site gallo-romain de Grisset Fréteval

Visite guidée
Samedi 16 septembre, 16h30
Site gallo-romain de Grisset

Afin de transmettre l'histoire de notre territoire et de le rendre accessible à tous, nous vous proposons une visite guidée effectuée par un guide bénévole passionné et animé par l'histoire !

Site gallo-romain de Grisset
Giratoire de Fontaine 41160 Fréteval
Fréteval 41160 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Cella d'un temple gallo-romain du IIe siècle. Rare construction érigée présente en Europe de l'ouest.

