Venez visiter l’incroyable site archéologique de Grand, un site gallo-romain.

Du village d’aujourd’hui à l’énigmatique cité d’autrefois, il n’y a qu’un pas … ou presque ! Venez explorer les rues de Grand, sur les traces des Gallo-Romains. Riche de son amphithéâtre et de sa mosaïque, le village recèle d’autres mystères et trésors méconnus, parfois visibles, parfois juste suggérés.

Visitez le village à votre rythme, en famille ou entre amis. Les panneaux dans le village vous permettront d’approfondir vos connaissances et d’appréhender cet héritage antique que l’œil ne peut pas toujours percevoir. L’ancienne cité énigmatique est connue pour son amphithéâtre et pour sa mosaïque, mais ce village renferme d’autres mystères et trésors méconnus.

Pour les enfants, des mini-jeux et des informations insolites ponctuent le parcours, pour une approche ludique de l’Histoire et du patrimoine.

L'amphithéâtre de Grand est un amphithéâtre de l'époque gallo-romaine, situé à Grand, dans l'actuel département français des Vosges. Il s'agit du huitième plus grand amphithéâtre du monde romain. Il fait l'objet d'études archéologiques dans le cadre du Site archéologique de Grand. Construit à la fin du Ier siècle apr. J.-C., il pouvait accueillir environ 17 000 spectateurs.

Long de 148 mètres au niveau du corridor central, cet amphithéâtre figure parmi les plus grands édifices de ce type dans l’Empire romain. Après une première phase de construction à la fin du Ier siècle, l’édifice a été rénové par la suite, comme en témoigne le grand appareil du corridor occidental. Implanté dans un vallon, l’amphithéâtre se distingue par son plan original : la partie sud est adossée à la pente naturelle, tandis qu’une façade monumentale se dressait au nord.

