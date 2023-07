Visite du Camp de César de Changé Site et musée des mégalithes de Changé Saint-Piat, 17 septembre 2023, Saint-Piat.

Visite du Camp de César de Changé Dimanche 17 septembre, 14h00 Site et musée des mégalithes de Changé

https://www.youtube.com/watch?v=5hX12U1gsSU

En limite des communes de Maintenon et Saint-Piat, les monuments mégalithiques qui composent le site archéologique sont connus depuis de nombreux siècles. Le dolmen de la Grenouille situé au bord la route, à l'entrée du hameau de Changé, le menhir du But de Gargantua au centre de la prairie, les dolmens Petit et du Berceau font partie du paysage et du patrimoine local.

C’est probablement un des rares sites préhistoriques du département regroupant autant de mégalithes dans un secteur aussi restreint. Le site a fait l’objet de 18 campagnes de fouilles entre 1983 et 2000. En 2015, un musée a été créé pour expliquer son histoire. Parking, accès PMR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Association pour la Valorisation du Patrimoine de Saint-Piat/Mévoisins