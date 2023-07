Visite guidée du site et du musée Site et musée des mégalithes de Changé Saint-Piat, 17 septembre 2023, Saint-Piat.

Visite guidée du site et du musée Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00 Site et musée des mégalithes de Changé

Visite commentée d’un site mégalithique, dolmens et menhirs.

Et d’un musée de site expliquant le choix du site, la construction, l’utilisation et le devenir de ces monuments néolithiques.

Site et musée des mégalithes de Changé 39-41 rue des Dolmens 28130 Saint-Piat Saint-Piat 28130 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 06 81 13 30 76 https://www.megalithesdechange.fr/ En limite des communes de Maintenon et Saint-Piat, les monuments mégalithiques qui composent le site archéologique sont connus depuis de nombreux siècles. Le dolmen de la Grenouille situé au bord la route, à l’entrée du hameau de Changé, le menhir du But de Gargantua au centre de la prairie, les dolmens Petit et du Berceau font partie du paysage et du patrimoine local.

C’est probablement un des rares sites préhistoriques du département regroupant autant de mégalithes dans un secteur aussi restreint. Le site a fait l’objet de 18 campagnes de fouilles entre 1983 et 2000. En 2015, un musée a été créé pour expliquer son histoire. Parking, accès PMR

