Plouzané Visite du Céréma & découverte de la lentille du phare du Minou Site du Technopôle Plouzané, 16 septembre 2023, Plouzané. Visite du Céréma & découverte de la lentille du phare du Minou Samedi 16 septembre, 10h00 Site du Technopôle sur inscription, à partir de 10 ans, maximum de 10 personnes.

Partenariat avec le Céréma et les Vigies du Minou. Visite du CEREMA afin de présenter le site et expliquer la base optique, son fonctionnement, sa technicité et son historique. Cette visite sera suivie d’une visite technique sur la lentille de Fresnel au phare du Minou. Site du Technopôle 525 Av. Alexis de Rochon, 29280 Plouzané Plouzané 29280 Technopôle Brest Iroise Finistère Bretagne http://www.ville-plouzane.fr/index.php/fr/venir-decouvrir-s-installer/le-technopole https://www.tech-brest-iroise.fr/ [{« type »: « email », « value »: « patrimoine@plouzane.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Finistère, Plouzané Autres Lieu Site du Technopôle Adresse 525 Av. Alexis de Rochon, 29280 Plouzané Ville Plouzané

