Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-27 10:00:00

fin : 2024-07-28 23:59:00 . Programme pour la soirée du samedi :

– Les playboys du Saugeais (et pas que!) : Woodboys

– Les stars : Les 3 Fromages

– La bête : Dj Tanguy

Dimanche : Soupe aux pois, animations en plein air, repas champêtre, jeux Bourri’Lympix, bal et feux d’artifice. .

Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

