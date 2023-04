Visites commentées du parcours « Mémoire d’Albâtre » Site du Pont Rouge, 16 septembre 2023, Paluel.

Sur la falaise de Paluel, au dessus de Veulettes sur mer, découvrez ce site chargée d’histoire avec ses nombreux vestiges de l’occupation allemande (1940-1944) et du mur de l’Atlantique lors d’une visite commentée gratuite.

Horaires des visites commentées : 14h30 et 16h30

Départ des visites commentées : Parking de l’ancienne Auberge du Pont Rouge à Veulettes sur mer/ Paluel

Organisé par la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre en partenariat avec l’association Bunker Archéo Région Dieppe

A SAVOIR : Cet aménagement touristique et de mémoire se visite librement toute l’année

Parcours d’interprétation inédit d’un kilomètre jalonné de panneaux avec quatre espaces de découverte aménagés

dans ou autour de casemates réhabilitées présentant :

. La richesse écologique du site et la gestion du patrimoine naturel (en cours)

. L’histoire du point d’appui allemand

. Le mur de l’Atlantique et le vécu de l’occupation allemande sur le territoire communautaire

. L’Espace du Souvenir.

Samedi 2023-09-16 à 14:30:00 ; fin : 2023-09-17 16:30:00. .

Site du Pont Rouge

Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie



On the cliffs of Paluel, above Veulettes sur mer, discover this site full of history with its numerous remains of the German occupation (1940-1944) and the Atlantic Wall during a free guided tour.

Guided tour times: 2.30 pm and 4.30 pm

Departure of the guided tours : Car park of the former Auberge du Pont Rouge in Veulettes sur mer/Paluel

Organized by the Community of Communes of the Albâtre Coast in partnership with the association Bunker Archéo Région Dieppe

NOTE: This tourist and memorial site can be visited freely all year round

A one-kilometre-long interpretation trail with four discovery areas set up in or around the rehabilitated casemates

in or around the rehabilitated casemates presenting :

. The ecological wealth of the site and the management of the natural heritage (in progress)

. The history of the German support point

. The Atlantic Wall and the experience of the German occupation on the community territory

. The Space of Remembrance

En los acantilados de Paluel, por encima de Veulettes sur mer, descubra este lugar cargado de historia con sus numerosos vestigios de la ocupación alemana (1940-1944) y el Muro Atlántico durante una visita guiada gratuita.

Horario de las visitas guiadas: 14.30 h y 16.30 h

Salida de las visitas guiadas : Aparcamiento del antiguo Auberge du Pont Rouge en Veulettes sur mer/Paluel

Organizado por la Comunidad de Municipios de la Costa de Albante en colaboración con la asociación Bunker Archéo Région Dieppe

NOTA: Este lugar turístico y conmemorativo puede visitarse libremente durante todo el año

Un sendero de interpretación de un kilómetro de longitud con cuatro áreas de descubrimiento instaladas en el interior o en los alrededores de la zona rehabilitada

en o alrededor de las casamatas rehabilitadas que presenten :

. La riqueza ecológica del lugar y la gestión del patrimonio natural (en curso)

. La historia del fortín alemán

. El Muro Atlántico y la experiencia de la ocupación alemana de la comunidad

. El espacio del recuerdo

Auf der Steilküste von Paluel, oberhalb von Veulettes sur mer, entdecken Sie diesen geschichtsträchtigen Ort mit seinen zahlreichen Überresten der deutschen Besatzung (1940-1944) und des Atlantikwalls bei einer kostenlosen Führung.

Uhrzeit der geführten Besichtigungen: 14:30 und 16:30 Uhr

Start der kommentierten Besichtigungen : Parkplatz der ehemaligen Auberge du Pont Rouge in Veulettes sur mer/ Paluel

Organisiert von der Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre in Partnerschaft mit dem Verein Bunker Archéo Région Dieppe

WISSENSWERTES: Diese touristische Einrichtung und Gedenkstätte kann das ganze Jahr über frei besichtigt werden

Neuartiger, einen Kilometer langer, mit Schildern abgesteckter Interpretationsparcours mit vier eingerichteten Entdeckungsräumen

in oder um rehabilitierte Kasematten, die :

. Der ökologische Reichtum der Stätte und die Verwaltung des Naturerbes (in Arbeit)

. Die Geschichte des deutschen Stützpunkts

. Der Atlantikwall und die Erfahrungen der deutschen Besatzung auf dem Gebiet der Gemeinschaft

. Der Raum der Erinnerung

Mise à jour le 2023-02-13 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité