Fête de la Musique Site du Pont Gallo romain Mouzillon

Fête de la Musique Site du Pont Gallo romain, 23 juin 2023, Mouzillon. Fête de la Musique Vendredi 23 juin, 19h00 Site du Pont Gallo romain Entrée libre Une scène ouverte aux groupes, orchestres et chants choral, la fête de la Musique de Mouzillon se veut un rendez vous musical et convivial. Renforcée par ses assossociations, la Commune vous invite cette année encore à participer à ce moment festif..! Site du Pont Gallo romain Mouzillon Mouzillon 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

