Vers-Pont-du-Gard Découvrez l’histoire de la canalisation de cet iconique aqueduc lors d’une visite guidée Site du Pont du Gard Vers-Pont-du-Gard, 16 septembre 2023, Vers-Pont-du-Gard. Découvrez l’histoire de la canalisation de cet iconique aqueduc lors d’une visite guidée 16 et 17 septembre Site du Pont du Gard Gratuit. Entrée libre. Pour participer au passage commenté (300 marches d’escalier), chaque visiteur doit retirer, à l’accueil rive gauche ou rive droite, 1 ticket horodaté (visite contingentée pour des raisons de conservation). Parking payant. Un passage au sommet du pont pour découvrir l’éternité plurielle d’un pont aux multiples vies. Comment ce monument, inscrit au patrimoine mondial, a-t-il été construit ? Comment a-t-il traversé les âges et survécu au temps ? Comment son histoire nous est-elle parvenue ?

C’est à travers un spectaculaire voyage dans le temps que le médiateur culturel amènera les visiteurs jusqu’au sommet du pont pour une traversée de la canalisation antique où circulait l’eau il y a 2 000 ans ! Site du Pont du Gard 400 Route du Pont du Gard, 30210 Vers-Pont-du-Gard Vers-Pont-du-Gard 30210 Gard Occitanie 04 66 37 50 99 http://www.pontdugard.fr Construit au Ier siècle après J.-C., le Pont du Gard est sans nul doute l’ouvrage d’art le plus spectaculaire de l’aqueduc, classé patrimoine mondial par l’Unesco. Pour franchir la vallée du Gardon, les constructeurs romains édifient un pont d’une ampleur exceptionnelle : 275 m de long, 48 m de haut (le plus élevé du monde romain) composé de trois niveaux d’arcades superposées. Aujourd’hui, le site harmonieusement aménagé avec musée, expositions, films, espace enfants et médiathèque, tient haut la main la promesse d’une visite inoubliable. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

