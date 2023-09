Cet évènement est passé Démonstration de mesures romaines Site du Plat de l’Air – Aqueduc romain du Gier Chaponost Catégories d’Évènement: Chaponost

Rhône Démonstration de mesures romaines Site du Plat de l’Air – Aqueduc romain du Gier Chaponost, 16 septembre 2023, Chaponost. Démonstration de mesures romaines 16 et 17 septembre Site du Plat de l’Air – Aqueduc romain du Gier Présentation des appareils de mesures romaines reconstruits qui ont permis de bâtir les aqueducs. Démonstrations. Vous connaîtrez le chorobat, la groma, la corde à 13 noeuds… Site du Plat de l’Air – Aqueduc romain du Gier route des pins – 69630 Chaponost Chaponost 69630 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes La plus longue enfilade d’arches visible en France (550m) ! Partie la plus monumentale de l’Aqueduc du Gier, ce site présente l’un des aqueducs les mieux conservés, qui alimentaient en eau Lugdunum au 2e siècle.

©Mont du Lyonnais Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 ©HPC Détails Catégories d’Évènement: Chaponost, Rhône Autres Lieu Site du Plat de l'Air - Aqueduc romain du Gier Adresse route des pins - 69630 Chaponost Ville Chaponost Departement Rhône Lieu Ville Site du Plat de l'Air - Aqueduc romain du Gier Chaponost latitude longitude 45.720837;4.759777

Site du Plat de l'Air - Aqueduc romain du Gier Chaponost Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chaponost/