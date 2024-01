FESTIVAL LES ESCALES – 1 JOUR – FESTIVAL LES ESCALES SITE DU PETIT MAROC – SAINT NAZAIRE St Nazaire, samedi 20 juillet 2024.

Les Escales est un festival urbain situé sur l’Île du Petit Maroc – port de Saint-Nazaire. Nous vous attendons les 19, 20 & 21 juillet 2024 pour fêter notre 32e anniversaire autour d’une programmation pop, rock, soul, world, techno, électro… entre têtes d’affiches et découvertes musicales.Les Escales est un festival à but non lucratif où développement durable, économie sociale et solidaire et citoyenneté sont également au cœur de notre projet.Après la réussite du projet GLOBE-TROTTER initié en 2022, nous réitérons donc l’aventure en imaginant de nouveaux partenariats avec des festivals internationaux pour vous inviter à découvrir des coups de cœur et des pépites de la scène musicale mondiale et vous laisser surprendre ! Pour bon nombre de ces artistes, c’est aussi l’opportunité de faire leurs premières scènes en France et en Europe !

Tarif : 48.00 – 48.00 euros.

Début : 2024-07-20 à 18:00

SITE DU PETIT MAROC – SAINT NAZAIRE QUAI DEMANGE 44600 St Nazaire 44