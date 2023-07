Visite Découverte de la Pisciculture de Castels Site du Moulin de la Roque Castels et Bézenac, 19 juillet 2023, Castels et Bézenac.

Castels et Bézenac,Dordogne

Visites Guidées par l’association Migado

Tous les mercredis du 19 juillet au 16 août à 10h00

Les saumons atlantiques de la pisciculture de castels

Visite de la pisciculture et découverte au plan saumon de la dordogne

Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme de Saint-Cyprien au 05.53..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 . .

Site du Moulin de la Roque

Castels et Bézenac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Guided tours by the Migado association

Every Wednesday from July 19 to August 16 at 10:00 a.m

Atlantic salmon at the Castels fish farm

Visit the fish farm and learn about the Dordogne salmon plan

Reservations required from the Saint-Cyprien tourist office on 05.53.

Visitas guiadas por la asociación Migado

Todos los miércoles del 19 de julio al 16 de agosto a las 10.00 horas

Salmón atlántico en la piscifactoría de Castels

Visite la piscifactoría y descubra el plan salmonero de Dordoña

Las reservas deben hacerse en la Oficina de Turismo de Saint-Cyprien en el 05.53.

Geführte Besichtigungen durch den Verein Migado

Jeden Mittwoch vom 19. Juli bis 16. August um 10:00 Uhr

Die Atlantischen Lachse in der Fischzucht von Castels

Besuch der Fischzucht und Entdeckung im Lachsplan der Dordogne

Reservierung erforderlich beim Fremdenverkehrsamt von Saint-Cyprien unter 05.53.

