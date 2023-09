Chantier participatif : restauration de la mare du Mas de l’Âge Site du Mas de l’Âge Couzeix Catégories d’Évènement: Couzeix

Haute-Vienne Chantier participatif : restauration de la mare du Mas de l’Âge Site du Mas de l’Âge Couzeix, 17 septembre 2023, Couzeix. Chantier participatif : restauration de la mare du Mas de l’Âge Dimanche 17 septembre, 09h00 Site du Mas de l’Âge Gratuit. Sur inscription. Vous souhaitez être acteur des Journées européennes du patrimoine ? La ville de Couzeix vous propose un chantier participatif de restauration de la mare du Mas de l’Âge le dimanche 17 septembre 2023 à 9h. Pour participer à cette matinée, il est nécessaire de prévoir des gants de protection, des bottes et, si vous pouvez, un sécateur de jardin. Les enfants devront être accompagnés d’un adulte. Cette animation est organisée par la ville de Couzeix avec l’appui de Limoges Métropole. Site du Mas de l’Âge 87270 Couzeix Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZ6sNsLCZmPB9upUfyslwknGVkm2KDQxBJBTu9SUhjl8cCqg/viewform?usp=sf_link »}] Esplanade du Mas de l’Âge. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

