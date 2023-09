Sortie nature en famille « La Grenouille à Grande Bouche » Site du L’arlas Serres-Castet, 4 octobre 2023, Serres-Castet.

Serres-Castet,Pyrénées-Atlantiques

« La Grenouille à Grande Bouche » part à la rencontre des animaux des zones humides afin d’être certaine que personne ne mange mieux qu’elle… ce qui ne va pas être toujours à son goût !

Accompagnons cette grenouille au travers de la zone humide du Larlas.

En famille, on observe, écoute et touche…

Tout au long du parcours sera positionné différents outils sensoriels et ludiques pour la découverte de la biodiversité locale (Boite trésors nature, tapis sensoriel et de lecture, Kamishibai…)

Accessible à tout public ! A partir de 2 ans !

INSCRIPTION OBLIGATOIRE !

Rendez-vous à 9h45 au parking du chemin de Devezes à Serres-Castet

A prévoir : Pique-nique partagé, nappe pour le repas, casquette, gourde, chaussures fermées et vêtements adaptés à la météo.

2023-10-04 fin : 2023-10-04 13:00:00. EUR.

Site du L’arlas

Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



« La Grenouille à Grande Bouche » (The Big-Mouthed Frog) sets out to meet the animals of the wetlands to make sure that no one eats better than he does? which isn’t always to his liking!

Let’s accompany this frog through the Larlas wetland.

As a family, we observe, listen and touch?

Along the way, you’ll find a variety of sensory and play tools for discovering local biodiversity (nature treasure box, sensory and reading mat, Kamishibai?)

Accessible to all ages! For ages 2 and up!

REGISTRATION REQUIRED!

Meet at 9:45 am at the chemin de Devezes parking lot in Serres-Castet

Please bring: Shared picnic, tablecloth for lunch, cap, water bottle, closed-toe shoes and weather-appropriate clothing

« La Grenouille à Grande Bouche » (La rana bocazas) sale al encuentro de los animales del humedal para asegurarse de que nadie come mejor que él… ¡lo que no siempre será de su gusto!

Acompañemos a esta rana por el humedal de Larlas.

En familia, podréis mirar, escuchar y tocar?

A lo largo del recorrido, encontrarás una serie de herramientas sensoriales y lúdicas que te ayudarán a descubrir la biodiversidad local (caja del tesoro de la naturaleza, alfombra sensorial y de lectura, Kamishibai, etc.)

Accesible a todas las edades A partir de 2 años

INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA

Cita a las 9.45 h en el aparcamiento del chemin de Devezes de Serres-Castet

Qué llevar : Picnic compartido, mantel para la comida, gorra, botella de agua, calzado cerrado y ropa adecuada para el tiempo

« Der Frosch mit dem großen Mund » macht sich auf den Weg, um die Tiere in den Feuchtgebieten zu treffen und sicherzustellen, dass niemand besser isst als er… was nicht immer nach seinem Geschmack ist!

Begleiten wir den Frosch durch das Feuchtgebiet von Larlas.

Die ganze Familie kann beobachten, zuhören und anfassen?

Entlang des Weges werden verschiedene sensorische und spielerische Hilfsmittel zur Entdeckung der lokalen Biodiversität aufgestellt (Schatzkiste, Sinnes- und Leseteppich, Kamishibai?)

Für jedes Publikum zugänglich! Ab 2 Jahren!

ANMELDUNG ERFORDERLICH!

Treffpunkt: 9:45 Uhr am Parkplatz Chemin de Devezes in Serres-Castet

Mitzubringen: Gemeinsames Picknick, Tischdecke für das Essen, Mütze, Trinkflasche, geschlossene Schuhe und dem Wetter angepasste Kleidung

Mise à jour le 2023-09-22 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN