Marché des Producteurs de Pays de Laparade Site du jardin public Laparade, mardi 2 juillet 2024.

Laparade Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-02 18:30:00

fin : 2024-09-03 00:00:00

Venez déguster des produits locaux lors de ce marché nocturnes ! Plus de 25 producteurs et artisans vous accueillent pour vous proposer des produits du terroir.

Animation musicale. Tombola.

Apportez vos couverts.

Site du jardin public

Laparade 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-08 par OT Lot-et-Tolzac