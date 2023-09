Canoë en famille Site du Frais Rivage Coutras, 23 septembre 2023, Coutras.

Coutras,Gironde

Samedi 23 septembre, venez participer à l’activité canoë en famille de 13h30 à 17h30 et redécouvrir votre ville d’une autre façon lors d’une excursion ludique, sportive et conviviale !

Site de frais rivage

À partir de 6 ans

Offert par la ville.

2023-09-23 fin : 2023-09-23 17:30:00. EUR.

Coutras 33230 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Saturday, September 23, come and take part in a family canoeing activity from 1:30 to 5:30 p.m. and rediscover your city in a new way during a fun, sporty and friendly excursion!

Freshwater site

Ages 6 and up

Offered by the city

El sábado 23 de septiembre, venga a participar en una actividad familiar de piragüismo de 13.30 a 17.30 h. y redescubra su ciudad de una forma diferente durante una excursión divertida, deportiva y amistosa

Emplazamiento de Freshwater

A partir de 6 años

Ofrecido por la ciudad

Am Samstag, den 23. September, können Sie von 13:30 bis 17:30 Uhr an einer Kanuaktivität für Familien teilnehmen und Ihre Stadt auf spielerische, sportliche und gesellige Weise neu entdecken!

Standort von frais rivage

Ab 6 Jahren

Angeboten von der Stadt

Mise à jour le 2023-09-10 par OTI du Libournais