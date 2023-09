Atelier de dessin en libre accès, par l’ARTelier Site du Fort du Minou – Plouzané Plouzané Catégories d’Évènement: Finistère

Plouzané Atelier de dessin en libre accès, par l’ARTelier Site du Fort du Minou – Plouzané Plouzané, 16 septembre 2023, Plouzané. Atelier de dessin en libre accès, par l’ARTelier 16 et 17 septembre Site du Fort du Minou – Plouzané A partir de 5 ans. Viens dessiner et colorier le phare du Minou ou l’univers de la mer. Site du Fort du Minou – Plouzané 5015, route du Minou 29280 Plouzané Plouzané 29280 Brehellen Finistère Bretagne 0298319530 http://www.ville-plouzane.fr/index.php/fr/ Venez découvrir l’intérieur du phare du Minou, un phare construit comme un phare « d’enfer ». Deux parkings sont à votre disposition. Prévoir 30 min de marche du parking jusqu’au pied du phare. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

