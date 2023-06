Animation jeune public : deviens chevalier ! Site du château Ganne La Pommeraye, 16 septembre 2023, La Pommeraye.

Animation jeune public : deviens chevalier ! 16 et 17 septembre Site du château Ganne Prévoir bonnes chaussures et tenue adaptée à la météo.

Deviens chevalier ! Le Seigneur Ganne t’invite en son château. Vien découvrir la vie des seigneurs et chevaliers normands du XIème siècle et compose ton blason afin d’être prêt à partir à la onquête de l’Angleterre avec le Duc Guillaume de Normandie.

Site du château Ganne 14690 La Pommeraye La Pommeraye 14690 Calvados Normandie 02 31 57 18 30 Le site de Château Ganne conserve les vestiges d’une exceptionnelle fortification médiévale datée des XIIe et XIIIe s. Celle-ci occupe le sommet d’un éperon rocheux et se divise en une haute cour et deux basse-cours. La haute-cour est ceinturée par une levée de terre surmontée d’une courtine maçonnée. On y accédait en passant au rez-de-chaussée d’une tour-porche qui s’élève encore sur près de 10 m de haut. Unique exemplaire de cette architecture encore conservée en France, cette tour-porche trouve plusieurs parallèles en Grande-Bretagne et témoigne de la communauté culturelle qui reliait les deux rives de la manche à la suite de la conquête de l’Angleterre par les normands de Guillaume. La basse-cour principale contient encore les restes des bâtiments domestiques et d’une chapelle dont les ruines ont été récemment dégagées à l’occasion de fouilles archéologiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

