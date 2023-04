Rando aligot Causse Noir – Chaos de Roquesaltes Site du Chaos de Roquesaltes, 27 avril 2023, Saint-André-de-Vézines.

Vivez l’expérience décalée d’une petite randonnée au crépuscule et d’un Aligot cuisiné collectivement en pleine nature ! Une façon sympa d’observer de façon originale le coucher du soleil !.

2023-04-27 à ; fin : 2023-04-27 . EUR.

Site du Chaos de Roquesaltes

Saint-André-de-Vézines 12720 Aveyron Occitanie



Experience a little hike at dusk and a collective Aligot cooked in the middle of nature! A nice way to observe the sunset in an original way!

Disfrute de la inusual experiencia de una corta caminata al atardecer y de un Aligot cocinado colectivamente en medio de la naturaleza ¡Una forma divertida de ver la puesta de sol de forma original!

Erleben Sie die schräge Erfahrung einer kleinen Wanderung in der Abenddämmerung und eines gemeinsam gekochten Aligot inmitten der Natur! Eine nette Art, den Sonnenuntergang auf originelle Weise zu beobachten!

