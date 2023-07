Visite guidée Site du Camp Voves, 16 septembre 2023, Voves.

Des membres du comité du souvenir seront présents afin d’assurer le guidage ainsi que les commentaires aux visiteurs, concernant le camp d’internement ayant « fonctionné » en Eure-et-Loir lors de la Seconde Guerre mondiale. Un coin littérature avec notamment deux livres entièrement consacrés au camp ainsi que d’autres ouvrages se rapportant à la guerre dans le département seront disponibles.

Site du Camp Allée André-Thibault 28150 Voves Voves 28150 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 99 01 35 Site de l’ancien camp d’internement comprenant : un mémorial, des stèles, un arboretum, une baraque-musée, un wagon-musée symbole de la déportation et des vestiges de baraques, un mémorial »terres des camps » et le jardin des urnes.

Ouverture de la baraque-musée, du wagon-musée, qui seront aménagés de nombreux panneaux et vitrines comportant des documents, cahiers, objets, photos, relatant la vie des internés dans ce camp. Visite de l’arboretum, du jardin des urnes, des vestiges de la baraque des douches (lieu de départ du tunnel de la grande évasion), mémorial, stèles.

Coin littérature comportant des ouvrages concernant le camp ainsi que de la guerre s’y rapportant. Parking le long de l’allée ou en face du mémorial

