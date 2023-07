Lectures publiques au Bocard Site du Bocard Vialas, 16 septembre 2023, Vialas.

Lectures publiques au Bocard Samedi 16 septembre, 14h00 Site du Bocard Gratuit. Entrée libre. Une buvette sera également disponible.

Profitez de lectures publiques surprises, dans le cadre grandiose de la « mine au bois d’argent de Vialas ».

Au fond d’une vallée sauvage, une rivière serpente paisiblement. Sur ses rives, les grands pins et le lierre laissent entrevoir d’étranges constructions. Intrigué, le visiteur s’approche et découvre çà et là des vestiges de murs, des encadrements et des voûtes à perte de vue… Bienvenue au Bocard, ancienne usine de pierres abandonnée par les industriels, mais ressuscitée par les artistes.

Les lectures auront lieu toute l’après-midi, de 14h à 18h. Entre deux visites, vous aurez le temps de vous désaltérer et de rencontrer les bénévoles. Sur le même site, des visites guidées gratuites seront proposées toutes les 30 minutes, ainsi qu’une petite exposition et une rencontre avec un archéologue du CNRS.

Le matin, ne manquez pas la visite du moulin Bonijol, situé à 3 km. Pour le déjeuner, vous aurez le choix entre un pique-nique idyllique ou un restaurant délicieux !

Site du Bocard La planche, 48220 Vialas Vialas 48220 Lozère Occitanie http://www.lefilondesanciens.com Ancienne mine et usine d’argent de Vialas. Au XIXe siècle, Vialas produisait 1/4 de l’argent français.

Ce très beau site est inscrit au titre des Monuments historiques. 2 parkings à La Planche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

©Le filon des Anciens