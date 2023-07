Explorez l’héritage industriel et la nature resplendissante de la mine au bois d’argent Site du Bocard Vialas Catégories d’Évènement: Lozère

Vialas Explorez l’héritage industriel et la nature resplendissante de la mine au bois d’argent Site du Bocard Vialas, 16 septembre 2023, Vialas. Explorez l’héritage industriel et la nature resplendissante de la mine au bois d’argent Samedi 16 septembre, 14h00 Site du Bocard Gratuit. Entrée libre. Départs des visites guidées toutes les 30 minutes. Une buvette est également disponible. Venez découvrir le site étonnant de « la mine au bois d’argent » : une vieille usine de pierres, témoin de la révolution industrielle, envahie par une végétation luxuriante. Ici, il y a 150 ans, la vallée résonnait du vacarme des machines.

Les bénévoles de l’association Le filon des Anciens vous accueillent le samedi après-midi. Les visites guidées permettant de découvrir la fonderie fermée au public en dehors des Journées européennes du patrimoine.

Sur le même site, vous trouverez une petite exposition, des lectures publiques et une rencontre avec un archéologue du CNRS.

Le matin, ne ratez pas la visite du moulin Bonijol, à 3 km. Pour le déjeuner, vous aurez le choix entre un pique-nique idyllique ou un restaurant délicieux ! Site du Bocard La planche, 48220 Vialas Vialas 48220 Lozère Occitanie http://www.lefilondesanciens.com Ancienne mine et usine d’argent de Vialas. Au XIXe siècle, Vialas produisait 1/4 de l’argent français.

Ce très beau site est inscrit au titre des Monuments historiques. 2 parkings à La Planche. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00 ©Le filon des Anciens Détails Catégories d’Évènement: Lozère, Vialas Autres Lieu Site du Bocard Adresse La planche, 48220 Vialas Ville Vialas Departement Lozère Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Site du Bocard Vialas

Site du Bocard Vialas Lozère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vialas/