Eure Visite guidée du Becquet Site du Becquet Bourth, 16 septembre 2023, Bourth. Visite guidée du Becquet 16 et 17 septembre Site du Becquet Des bénévoles en tenue médiévale vous accueillent sur le site de cet ouvrage hydraulique médiéval. Ils vous racontent son histoire, liée à celle du Duché de Normandie, des forteresses médiévales de Verneuil-sur-Avre et Breteuil-sur-Iton.

Au XIe siècle Guillaume le Conquérant fit alimenter la ville de Breteuil par le creusement d’un canal pour amener l’eau de l’Iton et remplir d’eau les fossés de la ville. L’opération est renouvelée en 1120 par son fils Henri Ier Beauclerc pour alimenter Verneuil. Mais la nécessité de partager les eaux en deux conduits les ingénieurs à déplacer le point de partage des eaux en amont… Un bras forcé de la rivière Iton est donc creusé à partir d’un lieu-dit « le Becquet ». Site du Becquet Route de Breteuil, 27580 Bourth Bourth 27580 Francheville Eure Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

