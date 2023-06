Repas de Chasse Site du Ball-trap Miramont-de-Guyenne, 25 juin 2023, Miramont-de-Guyenne.

Miramont-de-Guyenne,Lot-et-Garonne

La société de chasse vous invite à partager son repas annuel – sanglier à la broche. Les réservations sont ouvertes jusqu’au 20 juin. Pensez à apporter vos couverts..

2023-06-25 à ; fin : 2023-06-25 . EUR.

Site du Ball-trap

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The hunting association invites you to share its annual meal – boar on the spit. Reservations are open until June 20. Please bring your cutlery.

La asociación de cazadores le invita a compartir su comida anual: jabalí al asador. Las reservas están abiertas hasta el 20 de junio. No olvide traer los cubiertos.

Die Jagdgesellschaft lädt Sie zu ihrem jährlichen Essen ein – Wildschwein am Spieß. Reservierungen sind bis zum 20. Juni möglich. Denken Sie daran, Ihr Besteck mitzubringen.

