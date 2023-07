Danse – acrobatie…Tentative de conversation avec une branche de chêne. Site des mégalithes Pleslin-Trigavou, 17 septembre 2023, Pleslin-Trigavou.

Danse – acrobatie…Tentative de conversation avec une branche de chêne. Dimanche 17 septembre, 14h15 Site des mégalithes entrée libre – Prévoir vos assises

Nanabozho (création 2022)

Danse-acrobatie, chant, paroles, viole de gambe

Tentative de conversation avec un chêne

Au début il y a une rencontre avec un chêne tombé dans une forêt Bretonne.

Il y a nos vies qui battent trop vite et le silence au pied de l’arbre.

Il y a notre désir de comprendre ce que peut bien vivre cet « autre » et à quoi ressemble sa manière d’être vivant.

Le spectacle « Nanabozho » est notre tentative de conversation avec les branches d’un chêne. Sur scène un danseur-acrobate, une chanteuse-comédienne et un musicien jouant de la viole de gambe nous emmènent avec eux dans une proposition chorégraphique et musicale où les branches de ce chêne sont à la fois le décor, les partenaires de jeu et l’agrès circassien du spectacle.

Site des mégalithes 27 rue des mégalithes, 22490, Pleslin-Trigavou Pleslin-Trigavou 22490 Pleslin Côtes-d’Armor Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:15:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Compagnie le grand O, Association Schpouk DROITS RESERVES