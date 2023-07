Descente en canoë commentée Le Saillant – Saint Viance (Base Sports Loisirs Vézère) Site des marchés de Pays du Saillant Voutezac, 28 juillet 2023, Voutezac.

Voutezac,Corrèze

Organisé par le Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise et la base Sport Loisirs Vézère en partenariat avec la FAL de la Corrèze. Durée : 3h environ

A partir de 7 ans, savoir nager, chaque enfant doit être accompagné d’un adulte. Nombre de places limité, réservation obligatoire auprès de la Base Sports Loisirs Vézère au 05 55 84 73 54

13h45 à l’aire des marchés de pays au Saillant – Tarifs : 22€ par adulte et 14€ par enfant.

2023-07-28

Site des marchés de Pays du Saillant

Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Organized by Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise and Base Sport Loisirs Vézère, in partnership with FAL de la Corrèze. Duration: approx. 3 hours

From age 7, must be able to swim, and must be accompanied by an adult. Limited number of places, booking essential with Base Sports Loisirs Vézère on 05 55 84 73 54

1.45pm at the country market area in Le Saillant – Price: 22? per adult and 14? per child

Organizado por el Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise y la Base Sport Loisirs Vézère en colaboración con la FAL de la Corrèze. Duración: 3 horas aproximadamente

Los niños a partir de 7 años deben saber nadar e ir acompañados de un adulto. Plazas limitadas, imprescindible reservar en Base Sports Loisirs Vézère en el 05 55 84 73 54

13.45 h en el mercado campestre de Le Saillant – Precio: 22 euros por adulto y 14 euros por niño

Organisiert vom Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise und der Basis Sport Loisirs Vézère in Partnerschaft mit der FAL de la Corrèze. Dauer: ca. 3 Stunden

Ab 7 Jahren, Schwimmen können, jedes Kind muss von einem Erwachsenen begleitet werden. Begrenzte Anzahl an Plätzen, Reservierung bei der Base Sports Loisirs Vézère unter 05 55 84 73 54 erforderlich

13:45 Uhr auf dem Gelände der Landmärkte in Le Saillant – Preis: 22 ? pro Erwachsener und 14 ? pro Kind

