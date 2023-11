SAINT NICOLAS Site des Lacs de la Folie Contrexéville, 3 décembre 2023, Contrexéville.

Contrexéville,Vosges

A partir de 10h00 : Marché artisanal dans l’hôtel Restaurant des Lacs

Dés 16h00 : Espace gouter, vin chaud…

16h30 : Arrivée de St Nicolas en char et en musique

17h00 : Jonglage de feu explosif et rock n’roll avec « Etincelle Duo »

17h30 : Grand feu d’artifice

Parking accessible aux véhicules.

Rens. au 03 29 08 81 91. Tout public

From 10:00 am: Craft market in the Hotel Restaurant des Lacs

From 4:00 pm: Snack area, mulled wine…

4:30 pm: Arrival of St Nicolas with float and music

5:00 pm: Explosive fire juggling and rock n’roll with « Etincelle Duo »

5:30 pm: Fireworks display

Parking lot accessible to vehicles.

Information: 03 29 08 81 91

A partir de las 10.00 h: Mercado artesanal en el Hotel Restaurant des Lacs

A partir de las 16.00 h: Aperitivos, vino caliente…

16.30 h: Llegada de San Nicolás en carroza con música

17.00 h: Malabares con fuego explosivo y rock n’ roll con « Etincelle Duo »

17.30 h: Gran castillo de fuegos artificiales

Aparcamiento abierto a los vehículos.

Información: 03 29 08 81 91

Ab 10.00 Uhr: Kunsthandwerksmarkt im Hotel Restaurant des Lacs

Ab 16:00 Uhr: Imbiss, Glühwein…

16.30 Uhr: Ankunft von St. Nikolaus mit Wagen und Musik

17.00 Uhr: Explosive Feuerjonglage und Rock n Roll mit « Etincelle Duo »

17.30 Uhr: Großes Feuerwerk

Parkplätze für Fahrzeuge zugänglich.

Rens. unter 03 29 08 81 91

