Taille de pierres anciennes carrières Dimanche 17 septembre, 10h30, 13h30 Site des Grottes Gratuit. Entrée libre. Au programme :

– Présentation association « Les feschines d’Astéries »

– Démonstration de taille

– Présentation vieux outils

– Conférence sur l’outillage traditionnel

Site des Grottes 33410 Saint-Macaire Saint-Macaire 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 63 03 64

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

