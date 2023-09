Découverte de la Spéléologie Site des grottes de Saulges – maison des sports nature Thorigné-en-Charnie, 7 octobre 2023, Thorigné-en-Charnie.

Découverte de la Spéléologie 7 et 8 octobre Site des grottes de Saulges – maison des sports nature accès gratuit sur inscription préalable pour la découverte de la spéléologie. accès tyrolienne gratuit

Initiation à la spéléologie

Découverte de la spéléologie horizontale, notions de karstologie, de préhistoire

Tyrolienne sur corde de 60 m.

Expostion sous barnum de photos, de matériel de spéléologie et de canyon

Site des grottes de Saulges – maison des sports nature La Roche Brault) Thorigné-en-Charnie 53270 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « spleleo.laval@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0688402494 »}, {« type »: « email », « value »: « cherruault.alain@orange.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T14:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:00:00+02:00

2023-10-08T10:00:00+02:00 – 2023-10-08T18:00:00+02:00

grotte René Paul tyrolienne Spéléologie