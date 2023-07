Visites guidées de grottes sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle Site des grottes de Saint-Antoine Brive-la-Gaillarde, 16 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Visites guidées de grottes sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle 16 et 17 septembre Site des grottes de Saint-Antoine Gratuit. Entrée libre. Durée : 1h30. Rendez-vous : à l’abri du pèlerin.

Particiez à des visites guidées du site de Saint-Antoine et de la maison Saint-Yves (actuel lycée Bahuet) assurées par les frères Franciscains et des étudiants du BTS tourisme du lycée Bahuet et leurs enseignants.

Renseignements : 05 55 24 10 60

Site des grottes de Saint-Antoine 41 avenue Edmond Michelet, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 La Madeleine Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 18 18 50 Ces grottes-sanctuaires, en partie creusées par la main de l’homme, dans un escarpement de grès, perpétuent le souvenir de saint Antoine de Padoue qui vint souvent en ce lieu au cours de l’année 1226.

Peu après sa mort, les grottes deviennent un lieu de pèlerinage et un petit ermitage y est construit. Au siècle dernier, l’ermitage fut remplacé par une chapelle et un couvent devenu depuis maison d’accueil. Saint Antoine protège la ville de Brive. Les pèlerins viennent toujours nombreux se recueillir aux grottes, sur les lieux de sa prière.

De l’esplanade, entourée d’arbres magnifiques, on peut suivre un rude chemin au milieu de ce paisible enclos jusqu’au calvaire d’où l’on découvre un fort beau panorama sur la ville.

