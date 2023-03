Atelier Marianne Koechlin SITE DES FRIGOS Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Atelier Marianne Koechlin SITE DES FRIGOS, 1 avril 2023, Paris. Atelier Marianne Koechlin 1 et 2 avril SITE DES FRIGOS Pour l’ouverture de l’atelier de céramique aux Journées Européennes des Métiers d’Art – JEMA, il sera présenté au public la fabrication d’un petit ours en grès de Saint-Amand.

Inspiré du dessinateur de Willie l’Ourson, Ernest Howard Shepard, j’ai souhaité vous partager la technique du moulage à travers cette pièce appelant les souvenirs d’enfance.

Je pratique également le tour de potier, vous aurez l’occasion de me poser toutes vos questions !

Mon atelier de céramique, 19 rue des Frigos, Paris XIIIe, est situé au 2e étage de l’escalier B, dans un grand espace partagé depuis 30 ans avec une designer textile remarquable.

Nous travaillons dans les anciens Entrepôts Frigorifiques de la SNCF qui donnent de l’espoir au quartier, par la diversité et la qualité de ses nombreux locataires. SITE DES FRIGOS 19, rue des Frigos 75013 PARIS Paris 75013 Quartier de la Gare Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 89 73 78 78 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 céramique grès de St Amand © JM Labat

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu SITE DES FRIGOS Adresse 19, rue des Frigos 75013 PARIS Ville Paris Lieu Ville SITE DES FRIGOS Paris

SITE DES FRIGOS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier Marianne Koechlin SITE DES FRIGOS 2023-04-01 was last modified: by Atelier Marianne Koechlin SITE DES FRIGOS SITE DES FRIGOS 1 avril 2023 Paris SITE DES FRIGOS Paris

Paris